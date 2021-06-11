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"Хотелось бы играть в футбол, а не только бороться": Дзюба — о матче с Бельгией

Он назвал первого соперника россиян на Евро-2020 сильной, организованной и неуступчивой командой.

11 июня, 12:00
<p>Фото © Станислав Красильников / ТАСС</p>

Фото © Станислав Красильников / ТАСС

Капитан сборной России Артём Дзюба заявил, что ему хотелось бы в матче против Бельгии в первую очередь сыграть в футбол, а не только вести борьбу с соперником. Об этом нападающий заявил журналистам перед стартом Евро-2020.

"Хотелось бы играть в футбол, а не только бороться. Мы играем не только верхом, используем разные варианты атак. Прекрасно помню, какие бельгийцы неуступчивые в борьбе. Они сильные и организованные. Понимаю, что от меня требуется, и постараюсь выполнить свой план. Дальше посмотрим, получится или нет. У нас есть опыт игр с бельгийцами, мы проанализировали все эти матчи", отметил Дзюба.

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Сборные России и Бельгии дважды играли в рамках отборочного этапа Евро-2020. Оба матча завершились поражением нашей команды — 1:3 в Брюсселе и 1:4 в Санкт-Петербурге.

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Новая встреча команд состоится на старте группового турнира чемпионата Европы в субботу, 12 июня. Начало матча, который состоится в Санкт-Петербурге, в 22:00 по московскому времени.

Сборная Бельгии возглавляет рейтинг ФИФА. Россияне занимают в списке лучших национальных команд мира 38-е место.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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