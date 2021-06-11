В сборной России не выявили новых заражений коронавирусом после изоляции Мостового
В субботу, 12 июня, национальная команда стартует на Евро-2020 матчем против Бельгии, который пройдёт в Санкт-Петербурге.
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Сборная России по футболу избежала новых случаев заражения CoViD-19 после изоляции полузащитника Андрея Мостового. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Станислав Черчесов.
"За исключением Мостового, у остальных футболистов сборной России отрицательные результаты ПЦР-тестов на наличие коронавирусной инфекции", — сказал Черчесов.
Мостовой накануне сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован. Вместо него в заявку сборной России внесли Романа Евгеньева, который тренировался с командой на сборе в подмосковном Новогорске.
Подопечные Черчесова стартуют на Евро-2020 матчем против Бельгии. Встреча состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.
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