В сборной России не выявили новых заражений коронавирусом после изоляции Мостового

Сборная России по футболу избежала новых случаев заражения CoViD-19 после изоляции полузащитника Андрея Мостового. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер команды Станислав Черчесов.

"За исключением Мостового, у остальных футболистов сборной России отрицательные результаты ПЦР-тестов на наличие коронавирусной инфекции", — сказал Черчесов.

Мостовой накануне сдал положительный тест на коронавирус и был изолирован. Вместо него в заявку сборной России внесли Романа Евгеньева, который тренировался с командой на сборе в подмосковном Новогорске.