Набиуллина назвала взвешенным предложение по продлению программы льготной ипотеки

Предложение президента России Владимира Путина по продлению программы льготной ипотеки, которое он озвучил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), является взвешенным. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

"То решение, которое сейчас предложено, на наш взгляд, очень взвешенное", — сказала она в ходе пресс-конференции.

По её словам, снижения ажиотажного спроса на жильё можно добиться путём уменьшения максимальной суммы кредита до трёх миллионов рублей. При этом глава ЦБ подчеркнула, что качество льготных ипотечных кредитов останется на контроле регулятора, который, в случае необходимости, будет принимать соответствующие меры.