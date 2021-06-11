Набиуллина: Инфляция в РФ вызывает всё большее беспокойство ЦБ
Тем не менее регулятор ожидает, что по итогам этого года инфляция будет выше, чем прогнозировалось в апреле, но ниже текущего уровня.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Центробанк обеспокоен повышением уровня инфляции в России, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Инфляция вызывает всё большее беспокойство", — сказала она.
При этом Набиуллина добавила, что, по оценкам регулятора, по итогам этого года инфляция будет выше, чем прогнозировалось в апреле, но ниже текущего уровня.
Напомним, сегодня Центробанк уже в третий раз подряд повысил ключевую ставку, и снова — на 50 базисных пунктов (до 5,5% годовых). Там отметили, что российская и мировая экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось ранее, а инфляция складывается выше прогноза.
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