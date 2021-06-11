Набиуллина: Инфляция в РФ вызывает всё большее беспокойство ЦБ

Центробанк обеспокоен повышением уровня инфляции в России, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Инфляция вызывает всё большее беспокойство", — сказала она.

При этом Набиуллина добавила, что, по оценкам регулятора, по итогам этого года инфляция будет выше, чем прогнозировалось в апреле, но ниже текущего уровня.