В ОНФ попросили разрешить отдыхающим в летних лагерях детям купаться в море

Общероссийский народный фронт просит Роспотребнадзор оценить целесообразность антиковидных мер, которые ограничивают возможность отдыхающим в летних лагерях детям купаться в море. Координатор проекта ОНФ "Путешествуем по России" Денис Полунчуков призвал ещё раз проанализировать ситуацию с коронавирусом в каждом конкретном месте и принять решение.

Он пояснил, что, согласно документам Роспотребнадзора, в условиях антиковидных мер дети, прибывающие в стационарные лагеря, не имеют права покидать территорию. При этом где-то для выхода на пляж нужно пройти 400–800 метров, а где-то просто перейти дорогу, но тогда необходимо выйти за территорию лагеря.

"В прошлом году они и так были лишены возможности отдыха, поскольку летние лагеря не работали, в этом сезоне удалось согласовать вопрос и открыть лагеря, но, если школьники не смогут искупаться, даже находясь на Черноморском побережье, это будет абсурдно и, на мой взгляд, очень печально", — подытожил Полунчуков.