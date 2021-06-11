Рождённые суррогатными матерями для иностранцев дети получат гражданство РФ
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Ранее в ГД предложили запретить иностранным гражданам пользоваться услугами суррогатных матерей.
В Госдуму группой депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым внесён законопроект, согласно которому рождённые суррогатными матерями для иностранцев дети будут получать гражданство РФ. Текст размещён в электронной базе нижней палаты.
"Ребёнок, который рождён на территории РФ суррогатной матерью, приобретает гражданство РФ по рождению, если оба потенциальных родителя или одинокая женщина не являются гражданами РФ", — отмечается в документе.
Напомним, что ранее в Госдуму РФ был внесён законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев. Документ предполагает, что воспользоваться этой услугой смогут только российские семьи либо одинокие гражданки РФ, для которых рождение ребёнка невозможно по медицинским показаниям.