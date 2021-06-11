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Опубликовано 11 июня 2021, 15:05

Рождённые суррогатными матерями для иностранцев дети получат гражданство РФ

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Ранее в ГД предложили запретить иностранным гражданам пользоваться услугами суррогатных матерей.

В Госдуму группой депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым внесён законопроект, согласно которому рождённые суррогатными матерями для иностранцев дети будут получать гражданство РФ. Текст размещён в электронной базе нижней палаты.

"Ребёнок, который рождён на территории РФ суррогатной матерью, приобретает гражданство РФ по рождению, если оба потенциальных родителя или одинокая женщина не являются гражданами РФ", — отмечается в документе.

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Напомним, что ранее в Госдуму РФ был внесён законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев. Документ предполагает, что воспользоваться этой услугой смогут только российские семьи либо одинокие гражданки РФ, для которых рождение ребёнка невозможно по медицинским показаниям.

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Георгий Грачев
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