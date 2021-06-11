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Рождённые суррогатными матерями для иностранцев дети получат гражданство РФ

Ранее в ГД предложили запретить иностранным гражданам пользоваться услугами суррогатных матерей.

11 июня, 12:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Госдуму группой депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым внесён законопроект, согласно которому рождённые суррогатными матерями для иностранцев дети будут получать гражданство РФ. Текст размещён в электронной базе нижней палаты.

"Ребёнок, который рождён на территории РФ суррогатной матерью, приобретает гражданство РФ по рождению, если оба потенциальных родителя или одинокая женщина не являются гражданами РФ", — отмечается в документе.

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Напомним, что ранее в Госдуму РФ был внесён законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев. Документ предполагает, что воспользоваться этой услугой смогут только российские семьи либо одинокие гражданки РФ, для которых рождение ребёнка невозможно по медицинским показаниям.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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