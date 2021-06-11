Рождённые суррогатными матерями для иностранцев дети получат гражданство РФ

Ранее в ГД предложили запретить иностранным гражданам пользоваться услугами суррогатных матерей.

В Госдуму группой депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым внесён законопроект, согласно которому рождённые суррогатными матерями для иностранцев дети будут получать гражданство РФ. Текст размещён в электронной базе нижней палаты.

"Ребёнок, который рождён на территории РФ суррогатной матерью, приобретает гражданство РФ по рождению, если оба потенциальных родителя или одинокая женщина не являются гражданами РФ", — отмечается в документе.