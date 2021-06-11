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Опубликовано 11 июня 2021, 14:08

В Госдуму внесли законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Документ предполагает, что воспользоваться этой услугой смогут только российские семьи либо одинокие гражданки РФ, для которых рождение ребёнка невозможно по медицинским показаниям.

В Госдуму РФ внесён законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев. Об этом сообщил вице-спикер Пётр Толстой.

"Мы предлагаем прописать в законе, что воспользоваться услугами суррогатной матери могут только состоящие в браке граждане России либо одинокая женщина гражданка РФ, для которой вынашивание и рождение ребёнка невозможно по медицинским показаниям", написал он в своём телеграм-канале.

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По его словам, предложенная мера поддержана всеми фракциями и тремя комитетами ГД — Комитетом по безопасности и противодействию коррупции, Комитетом по вопросам семьи, женщин и детей и Комитетом по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Толстой добавил, что существующая практика с суррогатным материнством в РФ "позорна и аморальна", поскольку наша страна "остаётся инкубатором" для тех иностранцев, кто "хочет купить ребёнка", и отследить дальнейшую судьбу вывезенных за границу детей невозможно.

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Александра Вишнякова
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