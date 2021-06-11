В Госдуму внесли законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Документ предполагает, что воспользоваться этой услугой смогут только российские семьи либо одинокие гражданки РФ, для которых рождение ребёнка невозможно по медицинским показаниям.

В Госдуму РФ внесён законопроект о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев. Об этом сообщил вице-спикер Пётр Толстой.

"Мы предлагаем прописать в законе, что воспользоваться услугами суррогатной матери могут только состоящие в браке граждане России либо одинокая женщина — гражданка РФ, для которой вынашивание и рождение ребёнка невозможно по медицинским показаниям", — написал он в своём телеграм-канале.

По его словам, предложенная мера поддержана всеми фракциями и тремя комитетами ГД — Комитетом по безопасности и противодействию коррупции, Комитетом по вопросам семьи, женщин и детей и Комитетом по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.