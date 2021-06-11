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МХАТу предрекли проблемы из-за дорогих билетов на спектакль с Бузовой

Критика возмутило, что театр всегда был доступен зрителю, но на постановку со звездой "Дома-2" билеты стоили намного дороже.

11 июня, 11:00

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

После пресс-показа спектакля с Ольгой Бузовой МХАТ им. Горького начал превращаться из общедоступного в коммерческий театр. К такому мнению пришёл театральный критик Николай Песочинский. По его словам, этот факт вызывает больше вопросов, нежели сама игра певицы.

Он отметил, что привлечение стороннего артиста вполне нормально, так как театры хотят развиваться и экспериментировать. Давать оценку игре Бузовой критик посчитал неэтичным, так как не смотрел спектакль. Песочинского больше возмутило, что билеты на постановку с участием дивы стоили в 10 раз дороже, чем в обычные драмтеатры. В то время как МХАТ позиционировал себя именно как театр, доступный для всех.

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"Вот это проблема. Театр не должен быть коммерческим проектом, связанным с шоу-бизнесом", — заявил Песочинский в беседе с "360".

Напомним, Бузова сообщила о своём участии в последней премьере сезона МХАТа. За это она получит около полумиллиона рублей. А позже похвасталась, что все билеты на постановку с её участием были распроданы. В свою очередь музыкальный критик Сергей Соседов поделился с Лайфом мнением, что своим участием в спектакле телеведущая вскрыла проблему утверждения "странных людей" на руководящие посты в российских театрах. А педагог актёрского мастерства указала на изъяны Бузовой на репетиции во МХАТе.

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Хуже, чем на Премии Муз-ТВ: Критик Гаспарян назвал позором спектакль с Бузовой во МХАТе

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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