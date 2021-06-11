МХАТу предрекли проблемы из-за дорогих билетов на спектакль с Бузовой

После пресс-показа спектакля с Ольгой Бузовой МХАТ им. Горького начал превращаться из общедоступного в коммерческий театр. К такому мнению пришёл театральный критик Николай Песочинский. По его словам, этот факт вызывает больше вопросов, нежели сама игра певицы.

Он отметил, что привлечение стороннего артиста вполне нормально, так как театры хотят развиваться и экспериментировать. Давать оценку игре Бузовой критик посчитал неэтичным, так как не смотрел спектакль. Песочинского больше возмутило, что билеты на постановку с участием дивы стоили в 10 раз дороже, чем в обычные драмтеатры. В то время как МХАТ позиционировал себя именно как театр, доступный для всех.