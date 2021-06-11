В Москве появится ещё 35 "медленных зон" для электросамокатов

В Москве заработает 35 новых зон, на которых скорость арендных электросамокатов будет ограничена до 15 километров в час. Об этом сообщает телеграм-канал "360".

Первые "медленные зоны" уже появились на Арбате, у "Выставочной", в Хамовниках и Сокольниках, на ВДНХ, в парке Горького, на Большой Лубянке и в Театральном проезде. Причём скорость самокатов в этих зонах будет автоматически снижаться до 10–15 километров в час.