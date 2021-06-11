НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Москве появится ещё 35 "медленных зон" для электросамокатов

Ограничения скорости для этого вида транспорта ввели уже в Сокольниках, на ВДНХ, в парке Горького, на Большой Лубянке и в Театральном проезде.

11 июня, 11:48
<p>Фото © ТАСС / Артём Житенев</p>

Фото © ТАСС / Артём Житенев

В Москве заработает 35 новых зон, на которых скорость арендных электросамокатов будет ограничена до 15 километров в час. Об этом сообщает телеграм-канал "360".

Первые "медленные зоны" уже появились на Арбате, у "Выставочной", в Хамовниках и Сокольниках, на ВДНХ, в парке Горького, на Большой Лубянке и в Театральном проезде. Причём скорость самокатов в этих зонах будет автоматически снижаться до 10–15 километров в час.

Минтранс предложил запретить ездить по тротуарам на электросамокатах тяжелее 35 кг

Минтранс предложил запретить ездить по тротуарам на электросамокатах тяжелее 35 кг

Ранее в Москве решили замедлить "гонщиков", ограничив скорость арендованных электросамокатов до 25 км/ч. В свою очередь, в СПЧ предложили ввести номерные знаки для электросамокатов и ограничить их скорость.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1