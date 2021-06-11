В Москве появится ещё 35 "медленных зон" для электросамокатов
Ограничения скорости для этого вида транспорта ввели уже в Сокольниках, на ВДНХ, в парке Горького, на Большой Лубянке и в Театральном проезде.
Фото © ТАСС / Артём Житенев
В Москве заработает 35 новых зон, на которых скорость арендных электросамокатов будет ограничена до 15 километров в час. Об этом сообщает телеграм-канал "360".
Первые "медленные зоны" уже появились на Арбате, у "Выставочной", в Хамовниках и Сокольниках, на ВДНХ, в парке Горького, на Большой Лубянке и в Театральном проезде. Причём скорость самокатов в этих зонах будет автоматически снижаться до 10–15 километров в час.
Ранее в Москве решили замедлить "гонщиков", ограничив скорость арендованных электросамокатов до 25 км/ч. В свою очередь, в СПЧ предложили ввести номерные знаки для электросамокатов и ограничить их скорость.
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