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Курс евро упал ниже 87 рублей впервые с марта 2021 года

Американская валюта в ходе торгов также подешевела ниже 72 рублей.

11 июня, 11:37
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Падение курса евро в ходе торгов на Московской бирже до 0,38% привело к тому, что теперь данная валюта торгуется менее чем за 87 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки на 13:37 мск.

В последний раз курс евро приближался к отметке в 87 рублей 17 марта 2021 года. Курс доллара также продемонстрировал снижение и падал до 71,55 рубля (-0,31%). Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent растёт на 0,46% — до $72,85 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,54% — до $70,67 за баррель.

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Ранее Лайф писал, что доллар опустился ниже 72 рублей впервые с июля 2020 года. Между тем финансист назвал россиянам три альтернативные доллару валюты для хранения сбережений. Эксперт посоветовал ориентироваться на развивающиеся страны, однако призвал при этом учитывать политическую непредсказуемость и риски, свойственные подобным государствам.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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