Курс евро упал ниже 87 рублей впервые с марта 2021 года

Падение курса евро в ходе торгов на Московской бирже до 0,38% привело к тому, что теперь данная валюта торгуется менее чем за 87 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки на 13:37 мск.

В последний раз курс евро приближался к отметке в 87 рублей 17 марта 2021 года. Курс доллара также продемонстрировал снижение и падал до 71,55 рубля (-0,31%). Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent растёт на 0,46% — до $72,85 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,54% — до $70,67 за баррель.