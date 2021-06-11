Экс-директор ФБК Иван Жданов объявлен в федеральный розыск

"Сегодня из базы данных МВД стало известно о том, что Жданов объявлен в федеральный розыск. Пока не известно, с чем это связано. Очевидно, что это связано с одним из множества уголовных дел в отношении него, но с каким именно — пока не понятно", — об этом сообщил юрист ТАСС.