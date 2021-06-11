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Экс-директор ФБК Иван Жданов объявлен в федеральный розыск

Это может быть связано с одним из множества уголовных дел, заведённых в отношении него.

11 июня, 11:27

Фото © ТАСС / Евгений Софийчук

В федеральный розыск объявлен экс-директор ФБК* Иван Жданов, следует из базы данных МВД. Причина розыска пока точно не известна, но его адвокат Владимир Воронин поделился своими соображениями.

"Сегодня из базы данных МВД стало известно о том, что Жданов объявлен в федеральный розыск. Пока не известно, с чем это связано. Очевидно, что это связано с одним из множества уголовных дел в отношении него, но с каким именно — пока не понятно", — об этом сообщил юрист ТАСС.

Ранее в Ростовской области арестовали отца Ивана Жданова по делу о превышении должностных полномочий.

* Экстремистская организация, запрещённая в России, выполнявшая функции иностранного агента.

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Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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