Экс-директор ФБК Иван Жданов объявлен в федеральный розыск
Это может быть связано с одним из множества уголовных дел, заведённых в отношении него.
Фото © ТАСС / Евгений Софийчук
В федеральный розыск объявлен экс-директор ФБК* Иван Жданов, следует из базы данных МВД. Причина розыска пока точно не известна, но его адвокат Владимир Воронин поделился своими соображениями.
"Сегодня из базы данных МВД стало известно о том, что Жданов объявлен в федеральный розыск. Пока не известно, с чем это связано. Очевидно, что это связано с одним из множества уголовных дел в отношении него, но с каким именно — пока не понятно", — об этом сообщил юрист ТАСС.
Ранее в Ростовской области арестовали отца Ивана Жданова по делу о превышении должностных полномочий.
* Экстремистская организация, запрещённая в России, выполнявшая функции иностранного агента.
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