В Берлине заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке

Вопрос о вступлении Украины в Северо-Атлантический альянс пока не рассматривается, заявила на брифинге в Берлине представитель Кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Вы знаете наше отношение к Украине, её значение и наши усилия на Украине, но вопрос вступления в НАТО, как мы уже говорили, не стоит на повестке", — заверила она.