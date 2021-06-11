В Берлине заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке
При этом в ФРГ ещё раз напомнили о своих "усилиях" по разрешению конфликта в Незалежной.
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Вопрос о вступлении Украины в Северо-Атлантический альянс пока не рассматривается, заявила на брифинге в Берлине представитель Кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
"Вы знаете наше отношение к Украине, её значение и наши усилия на Украине, но вопрос вступления в НАТО, как мы уже говорили, не стоит на повестке", — заверила она.
Ранее Владимир Путин выказал обеспокоенность тем фактом, что подлётное время ракет альянса до Москвы составит около десяти минут, если Украина вступит в НАТО. Кроме того, он допустил, что дискуссия об этом могла выйти на новый уровень, однако США указали Киеву не анонсировать достигнутые договорённости, по крайней мере, до проведения саммита в Женеве.
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