В центре Петербурга вандал испортил стенд Евро-2020, но попал в прицел камер
Хулигана не смутили ни пешеходы, ни близость достаточно оживлённого Невского проспекта.
В центре Петербурга вандал испортил стенд Евро-2020, но попал в прицел камер. Видео © topspb.tv
В Петербурге камеры наблюдения зафиксировали акт вандализма, который произошёл в самом центре города. Видео опубликовал телеканал "Санкт-Петербург".
На кадрах видно, как мужчина в голубой толстовке подходит к информационному стенду чемпионата по футболу Евро-2020 и хладнокровно разрисовывает его чёрным маркером. Вандала не смутили ни прохожие, ни то, что он находится в самом сердце города — на Невском проспекте. Несмотря на то что инцидент произошёл около шести часов утра, улица уже была заполнена людьми и машинами. Нарушитель не учёл, что оказался чётко в объективе камеры наблюдения. Теперь его ищут полицейские.
Напомним, Евро-2020, информационный стенд которого испортил вандал, стартует в Санкт-Петербурге уже завтра. В первом матче россияне сыграют с командой Бельгии. Другие выступления российской сборной намечены на 16 и 21 июня.
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