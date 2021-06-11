В центре Петербурга вандал испортил стенд Евро-2020, но попал в прицел камер

На кадрах видно, как мужчина в голубой толстовке подходит к информационному стенду чемпионата по футболу Евро-2020 и хладнокровно разрисовывает его чёрным маркером. Вандала не смутили ни прохожие, ни то, что он находится в самом сердце города — на Невском проспекте. Несмотря на то что инцидент произошёл около шести часов утра, улица уже была заполнена людьми и машинами. Нарушитель не учёл, что оказался чётко в объективе камеры наблюдения. Теперь его ищут полицейские.