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В центре Петербурга вандал испортил стенд Евро-2020, но попал в прицел камер

Хулигана не смутили ни пешеходы, ни близость достаточно оживлённого Невского проспекта.

11 июня, 11:14

В центре Петербурга вандал испортил стенд Евро-2020, но попал в прицел камер. Видео © topspb.tv

В Петербурге камеры наблюдения зафиксировали акт вандализма, который произошёл в самом центре города. Видео опубликовал телеканал "Санкт-Петербург".

На кадрах видно, как мужчина в голубой толстовке подходит к информационному стенду чемпионата по футболу Евро-2020 и хладнокровно разрисовывает его чёрным маркером. Вандала не смутили ни прохожие, ни то, что он находится в самом сердце города — на Невском проспекте. Несмотря на то что инцидент произошёл около шести часов утра, улица уже была заполнена людьми и машинами. Нарушитель не учёл, что оказался чётко в объективе камеры наблюдения. Теперь его ищут полицейские.

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В Петербурге "крушитель" с топором атаковал машины на парковке и попал на видео

Напомним, Евро-2020, информационный стенд которого испортил вандал, стартует в Санкт-Петербурге уже завтра. В первом матче россияне сыграют с командой Бельгии. Другие выступления российской сборной намечены на 16 и 21 июня.

Аттракционы, розыгрыши, мини-футбол: В Петербурге рассказали, что ждёт болельщиков в фан-зонах Евро-2020

Аттракционы, розыгрыши, мини-футбол: В Петербурге рассказали, что ждёт болельщиков в фан-зонах Евро-2020

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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