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В Петербурге "крушитель" с топором атаковал машины на парковке и попал на видео

Вандал не стал оказывать сопротивление прибывшим на место происшествия полицейским.

4 июня, 09:02

Фото © кадр из видео

В Петербурге "крушитель" с топором атаковал автомобили на парковке. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге мужчина решил "выпустить пар" необычным способом — он ходил по парковке и бил топором припаркованные там автомобили. Видео с места происшествия, снятое очевидцами, оказалось в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, что "крушитель" идёт от одной машины к другой, методично нанося удары по капотам топором. При этом намерения оказывать сопротивление полиции у него явно не было. Завидев стражей правопорядка, мужчина отложил оружие и сам лёг на землю, закинув руки за спину. Злоумышленник уже задержан, причины его действий выясняются.

В Оренбурге пьяный неадекват с топором кидался на прохожих на детской площадке

В Оренбурге пьяный неадекват с топором кидался на прохожих на детской площадке

Это не первый случай с участием мужчины с топором в Санкт-Петербурге, произошедший за последнее время: ранее вооружённый таким же орудием возмущённый житель дома вышел разгонять в свой двор шумную компанию. Стороны взаимно обматерили друг друга, после чего конфликт чуть не закончился дракой.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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