В Петербурге "крушитель" с топором атаковал машины на парковке и попал на видео

В Петербурге "крушитель" с топором атаковал автомобили на парковке. Видео © LIFE

В Санкт-Петербурге мужчина решил "выпустить пар" необычным способом — он ходил по парковке и бил топором припаркованные там автомобили. Видео с места происшествия, снятое очевидцами, оказалось в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, что "крушитель" идёт от одной машины к другой, методично нанося удары по капотам топором. При этом намерения оказывать сопротивление полиции у него явно не было. Завидев стражей правопорядка, мужчина отложил оружие и сам лёг на землю, закинув руки за спину. Злоумышленник уже задержан, причины его действий выясняются.