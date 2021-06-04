В Петербурге "крушитель" с топором атаковал машины на парковке и попал на видео
Вандал не стал оказывать сопротивление прибывшим на место происшествия полицейским.
Фото © кадр из видео
В Петербурге "крушитель" с топором атаковал автомобили на парковке. Видео © LIFE
В Санкт-Петербурге мужчина решил "выпустить пар" необычным способом — он ходил по парковке и бил топором припаркованные там автомобили. Видео с места происшествия, снятое очевидцами, оказалось в распоряжении Лайфа.
На кадрах видно, что "крушитель" идёт от одной машины к другой, методично нанося удары по капотам топором. При этом намерения оказывать сопротивление полиции у него явно не было. Завидев стражей правопорядка, мужчина отложил оружие и сам лёг на землю, закинув руки за спину. Злоумышленник уже задержан, причины его действий выясняются.
Это не первый случай с участием мужчины с топором в Санкт-Петербурге, произошедший за последнее время: ранее вооружённый таким же орудием возмущённый житель дома вышел разгонять в свой двор шумную компанию. Стороны взаимно обматерили друг друга, после чего конфликт чуть не закончился дракой.
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