Россияне стали реже обращаться за накопительной частью пенсии

Российские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) отметили, что в 2020 году количество обращений граждан за назначением накопительной пенсии стало почти вдвое меньше. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, во многом такая тенденция обусловлена тем, что НПФ не информируют граждан о наступлении пенсионных оснований по накопительной части пенсии, относя эту функцию Пенсионному фонду России (ПФР). Важность информирования выросла, потому что основания по страховой части пенсии наступают позже, чем по накопительной части пенсии, за которой можно обратиться в 55 и 60 лет.

В Центробанке подсчитали, что в 2020 году объём выплат накопительной пенсии вырос на 1,8 миллиарда рублей и составил 16,18 миллиарда рублей, тогда как в 2019 году прирост был более 2,9 миллиарда рублей. За первый квартал текущего года выплаты оказались ниже, чем в прошлом году, достигнув 3,58 миллиарда рублей против предыдущих 4,4 миллиарда рублей.