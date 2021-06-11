Суд в Москве вынес приговор жениху, зверски убившему невесту перед свадьбой

Басманный суд Москвы приговорил к 14,5 года колонии строгого режима 27-летнего Александра Воронина, который жестоко убил невесту за две недели до свадьбы и сбежал. Об этом сообщает столичное СУ СКР.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговора в отношении Александра Воронина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — уточнили в управлении.