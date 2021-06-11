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Суд в Москве вынес приговор жениху, зверски убившему невесту перед свадьбой

Молодой человек учинил расправу над 26-летней Мариной в квартире в центре столицы в июле прошлого года.

11 июня, 11:43
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Басманный суд Москвы приговорил к 14,5 года колонии строгого режима 27-летнего Александра Воронина, который жестоко убил невесту за две недели до свадьбы и сбежал. Об этом сообщает столичное СУ СКР.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговора в отношении Александра Воронина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — уточнили в управлении.

В Москве арестовали жениха, убившего невесту перед свадьбой

В Москве арестовали жениха, убившего невесту перед свадьбой

Напомним, тело 26-летней Марины в квартире в центре Москвы было обнаружено вечером 21 июля. У девушки была черепно-мозговая травма, колото-резаные раны, кости лицевого скелета были сломаны. Убитая 8 августа должна была выйти замуж. По подозрению в расправе был задержан её жених.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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