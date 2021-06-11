Суд в Москве вынес приговор жениху, зверски убившему невесту перед свадьбой
Молодой человек учинил расправу над 26-летней Мариной в квартире в центре столицы в июле прошлого года.
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Басманный суд Москвы приговорил к 14,5 года колонии строгого режима 27-летнего Александра Воронина, который жестоко убил невесту за две недели до свадьбы и сбежал. Об этом сообщает столичное СУ СКР.
"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговора в отношении Александра Воронина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — уточнили в управлении.
Напомним, тело 26-летней Марины в квартире в центре Москвы было обнаружено вечером 21 июля. У девушки была черепно-мозговая травма, колото-резаные раны, кости лицевого скелета были сломаны. Убитая 8 августа должна была выйти замуж. По подозрению в расправе был задержан её жених.
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