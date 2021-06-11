Эрдоган анонсировал приезд делегации из РФ в Анталью для обсуждения вопросов туризма
Из-за коронавируса Россия ограничила перелёты на турецкие курорты с 15 апреля, пока запрет действует до 21 июня.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает прибытия делегации из России в Анталью для обсуждения вопросов туризма.
"Из России к нам в Анталью прибывает делегация. Будут обсуждаться вопросы, связанные с туризмом", — заявил он.
Напомним, 31 мая Россия официально продлила ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно. Такое решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в этих странах. В Турции на днях заявили, что переговоры с РФ о перспективах восстановления авиасообщения продвигаются в позитивном ключе. А в Российском союзе туриндустрии ожидают запуск рейсов на турецкие курорты уже в июле.
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