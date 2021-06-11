НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Эрдоган анонсировал приезд делегации из РФ в Анталью для обсуждения вопросов туризма

Из-за коронавируса Россия ограничила перелёты на турецкие курорты с 15 апреля, пока запрет действует до 21 июня.

11 июня, 12:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает прибытия делегации из России в Анталью для обсуждения вопросов туризма.

"Из России к нам в Анталью прибывает делегация. Будут обсуждаться вопросы, связанные с туризмом", — заявил он.

АТОР попросила Голикову открыть границы для россиян из-за нехватки мест в Сочи

АТОР попросила Голикову открыть границы для россиян из-за нехватки мест в Сочи

Напомним, 31 мая Россия официально продлила ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно. Такое решение связано со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в этих странах. В Турции на днях заявили, что переговоры с РФ о перспективах восстановления авиасообщения продвигаются в позитивном ключе. А в Российском союзе туриндустрии ожидают запуск рейсов на турецкие курорты уже в июле.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1