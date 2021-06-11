Встреча Байдена и Меркель пройдёт в Вашингтоне 15 июля

Президент США Джо Байден примет в Вашингтоне немецкого канцлера Ангелу Меркель. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Встреча состоится накануне саммита Россия — США с участием Владимира Путина, который пройдёт в Женеве.

"Президент Байден с нетерпением ждёт встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Белом доме 15 июля 2021 года", — отмечается в сообщении Белого дома.