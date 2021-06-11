Встреча Байдена и Меркель пройдёт в Вашингтоне 15 июля
Белый дом проанонсировал, что политики обсудят борьбу с пандемией коронавируса, угрозу изменения климата, а также вопросы международной безопасности, а вот немецкие СМИ утверждают, что цель визита фрау канцлера в США — урегулирование спора вокруг реализации проекта "Северный поток — 2".
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Президент США Джо Байден примет в Вашингтоне немецкого канцлера Ангелу Меркель. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Встреча состоится накануне саммита Россия — США с участием Владимира Путина, который пройдёт в Женеве.
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"Президент Байден с нетерпением ждёт встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Белом доме 15 июля 2021 года", — отмечается в сообщении Белого дома.
По словам Псаки, Байден и Меркель обсудят борьбу с пандемией коронавируса, угрозу изменения климата, а также вопросы международной безопасности, а вот немецкая газета Handelsblatt проинформировала, что цель визита канцлера ФРГ в Вашингтон — урегулирование спора вокруг реализации проекта "Северный поток — 2".
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки "Северного потока — 2". Вместе с тем в США не исключили возобновления недавно отменённых санкций против газопровода, поскольку считают, что с его запуском Украина станет "заложником" России в ситуации с газом. Также в Германии призвали Москву сохранить транзит энергоресурсов через Незалежную.
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