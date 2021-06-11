В ЛНР настаивают на проведении суда над Протасевичем в Донбассе

Представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник считает, что суд над основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем обязательно должен пройти Донбассе, причём неважно, в Донецке или в Луганке — у него "достаточно преступлений на обе республики". Такую точку зрения он озвучил в эфире телеканала "Россия 24".

"Нужно пройти процедурно-следственную часть, после которой должны быть оформлены все необходимые документы, и после этого можно будет тогда уже вести речь о взаимоотношениях ЛНР и Белоруссии, о том, каким образом привлекать человека, который совершил преступления в Донбассе, привлекать его к суду именно у нас", — заявил Мирошник.