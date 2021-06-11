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В ЛНР настаивают на проведении суда над Протасевичем в Донбассе

Донбасс уже направил документы правоохранительным органам Белоруссии, чтобы следственные органы самопровозглашённых республик "получили доступ" к основателю Telegram-канала NEXTA.

11 июня, 12:26

Роман Протасевич

Фото © Facebook.com / pr0tez

Представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник считает, что суд над основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем обязательно должен пройти Донбассе, причём неважно, в Донецке или в Луганке — у него "достаточно преступлений на обе республики". Такую точку зрения он озвучил в эфире телеканала "Россия 24".

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"Нужно пройти процедурно-следственную часть, после которой должны быть оформлены все необходимые документы, и после этого можно будет тогда уже вести речь о взаимоотношениях ЛНР и Белоруссии, о том, каким образом привлекать человека, который совершил преступления в Донбассе, привлекать его к суду именно у нас", — заявил Мирошник.

Он добавил, что Донбасс со своей стороны уже направил документы правоохранительным органам Белоруссии, чтобы следственные органы ЛНР "получили доступ к Протасевичу для того, чтобы получить от него объяснения по тем фактам, которыми он располагает".

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Напомним, ранее в КГБ Белоруссии заявили, что задержанный в Минске основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич участвовал в действиях батальона "Азов" на юго-востоке Украины. На основании этой информации Генпрокуратура ЛНР завела против него уголовное дело.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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