Приглашение на казнь: Зачем Лукашенко позвал прокуроров ЛНР к Роману Протасевичу

Александр Лукашенко провёл встречу с членами правительства. В ходе общения президент республики коснулся ряда политических событий, в том числе задержания экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Глава республики отметил, что против этого гражданина заведено уголовное дело, в том числе и на территории Луганской Народной Республики, представители которой уже обратились к белорусской стороне с просьбой передать задержанного для следственного эксперимента. Отказав в передаче задержанного, лидер государства пригласил следователей из Донбасса для проведения допроса в Белоруссии.

— Надо сразу уточнить: этот юноша воевал на стороне нацистского полка "Азов", он записался убивать людей в Донбассе, это и нужно с него спрашивать. Отмечу: пытки и расстрелы тут не помогут, только оперативная работа. Для начала самая общая. Нужно установить, в какое время данный персонаж принимал участие в деятельности указанного формирования, на каком участке фронта он действовал, была ли стрельба — артиллерийская или стрелковая. Потом следует раскрыть более сложные вопросы: в каких именно операциях он принимал участие, кого знает, что видел, почему показания пленных против него расходятся. При этом вполне возможно, что это так его запугивают, чтобы он быстрее пошёл навстречу следствию и сам всё рассказал. Тут ничего незаконного нет, можете зайти в магазин юридической литературы и взять книгу "Тактика допроса", там всё подробно изложено. Если это поможет следствию — очень хорошо, — полагает публицист Дмитрий Пучков.

Подобное изменение отношения к представителям народных республик отражает общие изменения политического курса Республики Беларусь, полагает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

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— Минск окончательно понял, что на Западе его никто не ждёт. Там, наоборот, заинтересованы в скорейшем демонтаже белорусского государства. Исходя из этого Лукашенко вынужден сотрудничать с теми, кто хочет с ним дружить. Доброжелательное отношение к республикам — уже последствия. Но не стоит ожидать всего сразу, нужно отличать рыночные и политические решения. Скажем, заявления президента по Крыму были сделаны скорее для того, чтобы прикрыть "Белавиа". Вопрос о признании нашей юрисдикции над полуостровом остаётся открытым, — подчеркнул эксперт.

При этом приглашение следователей из прокуратуры ЛНР может быть средством воздействия как на Россию, с которой прочно ассоциируются народные республики, так и на Украину, которая была замешана в попытке государственного переворота 2020 года, полагает публицист Борис Рожин.

— Самое очевидное — это может быть средством давления на самого Романа Протасевича, который может стать более разговорчивым, если перед ним будут сидеть не сотрудники белорусского КГБ, а поднимет вопрос военных преступлений прокурор от ЛНР. К тому же это серьёзный сигнал Украине в виде частичного признания органов власти самопровозглашённых республик, — сказал Рожин.

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Он добавил, что сейчас Киев навредить Минску фактически уже не может. Более того, отчасти складывающееся положение становится выгодно прежде всего России, для которой блокировка отношений Минска с южным соседом выгодна.

— Санкций и так уже ввели очень много, все последующие всё менее чувствительны для Лукашенко. В случае введения Украиной и коллективным Западом дополнительных ограничений президент Белоруссии будет лишён пространства для манёвра и это вынудит Батьку сблизиться с Москвой, — считает Борис Рожин.

Александр Григорьевич прежде всего политический игрок и даже в такой ситуации пытается развивать отношения по всем возможным направлениям. Демонстрируя готовность пойти навстречу донбасским республикам, которые он ещё недавно оскорблял в присутствии украинской стороны, он посылает чёткий сигнал на Запад, что дальнейшее ужесточение санкций не приведёт к капитуляции Минска, а закончится более серьёзным сближением с Россией, полагает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

— Киев не может пойти на какие-то шаги по деэскалации отношений с Лукашенко. Ему не дадут этого сделать свои же нацисты, напоминая о посадке любимого азовца Протасевича. Проблема даже не в том, что украинская политика находится в канве западной, а в том, что они пытаются угадать, куда именно двинется их политическая мысль, и тут же бегут туда. Учитывая, что сегодня наблюдается тренд на усиление конфликта, Европа готовит серьёзные секторальные санкции, ожидать, что Киев пойдёт поперёк политической воли Евросоюза, как минимум наивно, — отметил эксперт.

Стоит добавить, что казус Протасевича в целом ускорил ряд политических процессов, которые происходили между Россией и Белоруссией. Так, вопрос о признании Крыма из плоскости умозрительной и теоретической был переведён в русло политических возможностей.