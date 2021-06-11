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Путин подписал закон о бесплатном подключении россиян к газу

До 2030-го газификация страны должна быть завершена, достигнув максимально возможных технически 82,9%.

11 июня, 12:18
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев </p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Президент России Владимир Путин подписал закон о "социальной газификации", согласно которому газ бесплатно подведут к границам участков граждан. Таким образом до 2030-го газификация страны должна быть завершена, достигнув максимально возможных технически 82,9%.

До 2023 года газ должен прийти к тем участкам, от которых до уже существующей трубы не более 200 метров. Всех остальных газифицировать будут сразу комплексно — строить и внутрипоселковые, и газопроводы-вводы до границ участков. Данные услуги также будут бесплатны.

Глава Минэнерго: Площадь домов не влияет на участие в программе газификации

Глава Минэнерго: Площадь домов не влияет на участие в программе газификации

Также документом предусматривается институт единого оператора газификации, которым станет "Газпром". Но там, где компания не присутствует, будет региональный оператор газификации — самая крупная организация, осуществляющая эксплуатацию и развитие на территории. Она будет оказывать услуги как по подаче газа, так и по обслуживанию.

Ранее в своём Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план газификации. Российский лидер тогда подчеркнул, что граждане не должны платить за подключение к газовым сетям.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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