Путин подписал закон о бесплатном подключении россиян к газу

Президент России Владимир Путин подписал закон о "социальной газификации", согласно которому газ бесплатно подведут к границам участков граждан. Таким образом до 2030-го газификация страны должна быть завершена, достигнув максимально возможных технически 82,9%.

До 2023 года газ должен прийти к тем участкам, от которых до уже существующей трубы не более 200 метров. Всех остальных газифицировать будут сразу комплексно — строить и внутрипоселковые, и газопроводы-вводы до границ участков. Данные услуги также будут бесплатны.

Также документом предусматривается институт единого оператора газификации, которым станет "Газпром". Но там, где компания не присутствует, будет региональный оператор газификации — самая крупная организация, осуществляющая эксплуатацию и развитие на территории. Она будет оказывать услуги как по подаче газа, так и по обслуживанию.