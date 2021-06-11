"Чем я хуже?": Александр Семчев высказался о гонораре Бузовой в полмиллиона за пару выходов на сцену МХАТа

Актёр заявил, что не привык считать чужие деньги, но на месте коллег у него возникли бы вопросы по поводу разницы в сумме.