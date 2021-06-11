"Чем я хуже?": Александр Семчев высказался о гонораре Бузовой в полмиллиона за пару выходов на сцену МХАТа
Актёр заявил, что не привык считать чужие деньги, но на месте коллег у него возникли бы вопросы по поводу разницы в сумме.
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Заслуженный артист РФ Александр Семчев высказался о сумме гонорара Ольги Бузовой за участие в постановке МХАТа. По его мнению, профессия актёра и так "нивелируется и находится в неуважении", а привлечение звезды "Дома-2" лишь ускорит этот процесс.
"Это печально. Я не считаю чужих денег. И если у администрации театра есть такая возможность, то почему не платить? Конечно, коллегам, наверное, обидно, она ведь человек, приглашённый в этот проект. У меня лично на их месте вопросы бы возникали — чем я хуже?" — заявил актёр в беседе с 5-tv.
Напомним, Бузова сообщила о своём участии в последней премьере сезона МХАТа. За это она получит около полумиллиона рублей. А позже похвасталась, что все билеты на постановку с её участием были распроданы. В свою очередь музыкальный критик Сергей Соседов поделился с Лайфом мнением, что своим участием в спектакле телеведущая вскрыла проблему утверждения "странных людей" на руководящие посты в российских театрах. А педагог актёрского мастерства указала на изъяны Бузовой на репетиции во МХАТе.
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