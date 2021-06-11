Набиуллина: Россия входит в группу стран, которые раньше других восстановят темпы роста экономики
Регулятор констатирует, что во многих отраслях экономики наблюдается опережающий рост спроса по сравнению с возможностями расширения предложения.
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Россия входит в группу стран, которые первыми достигнут допандемийных темпов роста экономики. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Во многих отраслях экономики, по её словам, наблюдается опережающий рост спроса по сравнению с возможностями расширения предложения.
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"Уже сейчас, если не учитывать ограничения на добычу нефти и международные пассажирские перевозки, выпуск в большинстве базовых отраслей не просто вернулся к уровню конца 2019 года, но и превысил его. Россия входит в группу стран, которые первыми достигнут допандемического уровня выпуска", — отметила представитель регулятора.
Напомним, что в пятницу Центробанк повысил ключевую ставку уже в третий раз с начала года. В марте 2021-го регулятор впервые с декабря 2018 года повысил ставку — до 4,5%. Такое решение регулятора в Минфине сравнили с холодным душем, однако назвали неизбежным. 23 апреля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых.
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