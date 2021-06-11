Грабители-неудачники обнесли квартиру москвича и забыли сумку с деньгами на месте преступления

В Москве грабители оставили сумку с деньгами на месте преступления. Видео © LIFE

В Москве трое грабителей-неудачников обнесли квартиру директора одного из столичных парков отдыха, но забыли сумку с кушем на месте преступления. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Трое неизвестных вломились в квартиру директора парка культуры и отдыха "Перовский" Екатерины Колесниковой накануне днём. В тот момент дома находился её 16-летний сын Кирилл, поэтому парня пришлось выманивать отключением света. Спустя несколько попыток подросток вышел на лестничную клетку, где его и встретили злоумышленники. Один из мужчин провёл Кирилла в комнату, другие два начали обыскивать квартиру. Собрав все деньги и драгоценности, грабители заперли школьника в туалете и скрылись.

Когда в квартиру приехала полиция, их ждал неожиданный сюрприз. На кровати они обнаружили рюкзак, в котором лежало 1,2 миллиона рублей, забытых злоумышленниками. Таким образом, добыча грабителей составила всего 100 тысяч рублей наличными и ещё столько же в драгоценностях. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".