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На акциониста Крисевича возбудили дело после перформанса с "самоубийством" на Красной площади

В этот раз художник стрелял в себя охолощённым пистолетом Макарова, а его предыдущие акции заканчивались привлечением лишь по административным статьям.

11 июня, 13:01

Фото © Instagram / Павел Крисевич

Против художника Павла Крисевича, изобразившего "самоубийство" на Красной площади, возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Два — в воздух, третий — в голову : Акционист Крисевич устроил перформанс со стрельбой на Красной площади

Два — в воздух, третий — в голову : Акционист Крисевич устроил перформанс со стрельбой на Красной площади

"Сотрудниками полиции при патрулировании территории на Красной площади города Москвы был замечен гражданин, который произвёл несколько выстрелов в воздух из охолощённого оружия и сымитировал третий в себя", — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что прошлые акции Крисевича заканчивались для него лишь "административкой". Например, когда на Арбате он забрался в сферу из колючей проволоки и выкрикивал лозунги политического содержания, его привлекли по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции"). Ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток. А месяц назад его задержали в Петербурге после выставки картин и составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторная организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"). Тогда акционист получил десять суток ареста.

Стрелявший на Красной площади акционист Крисевич заявил, что это был перформанс против страха

Стрелявший на Красной площади акционист Крисевич заявил, что это был перформанс против страха

Ранее сегодня акционист в ходе перформанса дважды предупредительно выстрелил в воздух из охолощённого пистолета Макарова, а затем направил оружие на себя. Таким образом он выразил протест против ущемления свободы выражения.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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