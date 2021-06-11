На акциониста Крисевича возбудили дело после перформанса с "самоубийством" на Красной площади

Против художника Павла Крисевича, изобразившего "самоубийство" на Красной площади, возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Сотрудниками полиции при патрулировании территории на Красной площади города Москвы был замечен гражданин, который произвёл несколько выстрелов в воздух из охолощённого оружия и сымитировал третий в себя", — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что прошлые акции Крисевича заканчивались для него лишь "административкой". Например, когда на Арбате он забрался в сферу из колючей проволоки и выкрикивал лозунги политического содержания, его привлекли по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному требованию сотрудника полиции"). Ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток. А месяц назад его задержали в Петербурге после выставки картин и составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторная организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"). Тогда акционист получил десять суток ареста.