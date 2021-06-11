"Всем достанется": Набиуллина надела на брифинг брошку с леопардом, и в аксессуаре тут же увидели тайный смысл
Ясность в вопрос внёс экономист. Он попытался "перевести на русский язык" значение броского украшения.
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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина надела на пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров брошку с леопардом и нехотя породила необычные догадки. В этом аксессуаре представители СМИ увидели намёк на скорый разгон инфляции в стране. Профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган тоже поделился предположениями о том, что может символизировать броское украшение.
"Леопард — хищное животное, от которого не убежать. Я думаю, ЦБ намекает на то, что он догонит и перегонит инфляцию, остановит её, где бы она ни была. ЦБ борется с инфляцией, и в данном случае мы понимаем, что леопард — животное свирепое и всем достанется. Так что инфляции — бой! Я думаю, так переводить надо на русский", — сказал Коган в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
В прошлый раз глава ЦБ Эльвира Набиуллина была замечена в брошке со снегирём. Позже она объяснила свой выбор тем, что это "стойкая такая птица", которая может переносить разные заморозки. Снегирь стал комментарием к решению ЦБ вновь не менять ключевую ставку — она осталась на уровне 4,25%.
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