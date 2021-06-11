Новосибирские студенты устроили яркий флешмоб и исполнили гимн России. Видео © Соцсети

Студенты Новосибирского колледжа культуры и искусств устроили яркий флешмоб и исполнили гимн России в честь предстоящего праздника. В акции принимали участие учащиеся всех отделений учебного заведения.

Они выложили на земле надпись "Россия" из флажков белого, синего и красного цветов. Молодые люди также вооружились флагами РФ и исполнили государственный гимн.