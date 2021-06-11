Новосибирские студенты устроили яркий флешмоб и исполнили гимн России
Участники патриотической акции также выложили на земле надпись "Россия".
Кадр из видео © Соцсети
Новосибирские студенты устроили яркий флешмоб и исполнили гимн России. Видео © Соцсети
Студенты Новосибирского колледжа культуры и искусств устроили яркий флешмоб и исполнили гимн России в честь предстоящего праздника. В акции принимали участие учащиеся всех отделений учебного заведения.
Они выложили на земле надпись "Россия" из флажков белого, синего и красного цветов. Молодые люди также вооружились флагами РФ и исполнили государственный гимн.
Ранее Лайф писал о российских школьниках, которые украшали окна в честь Дня Победы. Праздничные надписи "Ура!", "Победа!", а также георгиевские ленты, красные звёзды и другая связанная с праздником атрибутика красовались на многих домах.
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