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Новосибирские студенты устроили яркий флешмоб и исполнили гимн России

Участники патриотической акции также выложили на земле надпись "Россия".

11 июня, 13:32

Кадр из видео © Соцсети

Новосибирские студенты устроили яркий флешмоб и исполнили гимн России. Видео © Соцсети

Студенты Новосибирского колледжа культуры и искусств устроили яркий флешмоб и исполнили гимн России в честь предстоящего праздника. В акции принимали участие учащиеся всех отделений учебного заведения.

Они выложили на земле надпись "Россия" из флажков белого, синего и красного цветов. Молодые люди также вооружились флагами РФ и исполнили государственный гимн.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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