Денис Майданов: Я был готов конкурировать с Оксаной Пушкиной

Денис Майданов заявил о готовности конкурировать с Оксаной Пушкиной. Видео © LIFE

Заслуженный артист России Денис Майданов, победивший на праймериз "Единой России" в Одинцовском одномандатном округе, заявил о своей готовности конкурировать с Оксаной Пушкиной. Напомним, что именно она была избрана от того же округа в текущий созыв Госдумы, а ранее заявила, что не будет баллотироваться на новый срок.

"Если бы она избиралась дальше, если бы она захотела продолжить эту историю, я бы был её конкурентом на праймериз", — отметил Майданов в беседе с ведущими шоу "Дайте сказать".

Певец уточнил, что не видит ничего плохого в том, что, когда один человек "снимается с маршрута", другой на него заходит. Тем более что Майданову, по его словам, есть что предложить избирателю. В частности, он, как и Пушкина, готов продвигать "семейную повестку".

"Для меня семейная повестка очень важна. Мы всю жизнь с женой исповедовали культ семьи, нормальной семьи. Вы не представляете, сколько было предложений от прессы за эти мои двенадцать лет на сцене: "А давайте мы вас разведём? Давайте тебе сломаем ногу, а её отправим на Марс?" Для того чтобы просто жёлтый повод создать и его пожевать. Мы всячески этого избегали", — напомнил он.