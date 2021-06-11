НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Денис Майданов: Я был готов конкурировать с Оксаной Пушкиной

По мнению гостя шоу "Дайте сказать", нет ничего плохого в том, что, когда один человек "снимается с маршрута", другой на него заходит.

11 июня, 14:07

Денис Майданов заявил о готовности конкурировать с Оксаной Пушкиной.

Видео © LIFE

Заслуженный артист России Денис Майданов, победивший на праймериз "Единой России" в Одинцовском одномандатном округе, заявил о своей готовности конкурировать с Оксаной Пушкиной. Напомним, что именно она была избрана от того же округа в текущий созыв Госдумы, а ранее заявила, что не будет баллотироваться на новый срок.

Оксана Пушкина отказалась участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму от своего округа

Оксана Пушкина отказалась участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму от своего округа

"Если бы она избиралась дальше, если бы она захотела продолжить эту историю, я бы был её конкурентом на праймериз", — отметил Майданов в беседе с ведущими шоу "Дайте сказать".

Певец уточнил, что не видит ничего плохого в том, что, когда один человек "снимается с маршрута", другой на него заходит. Тем более что Майданову, по его словам, есть что предложить избирателю. В частности, он, как и Пушкина, готов продвигать "семейную повестку".

"Для меня семейная повестка очень важна. Мы всю жизнь с женой исповедовали культ семьи, нормальной семьи. Вы не представляете, сколько было предложений от прессы за эти мои двенадцать лет на сцене: "А давайте мы вас разведём? Давайте тебе сломаем ногу, а её отправим на Марс?" Для того чтобы просто жёлтый повод создать и его пожевать. Мы всячески этого избегали", — напомнил он.

Новый выпуск "Дайте сказать", в котором Денис Майданов поведал, что думает о Милохине, Моргенштерне и выборах в Государственную думу, смотрите здесь.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Общественник Киселёв перечислил самые перспективные стройки в российских регионах в 2021 году

7 июня, 11:36

"Прививка памяти": "Поезд Победы" пополнился новым вагоном, посвящённым Брестской крепости

7 мая, 19:39

Журнал Time поместил на обложку Путина "в глазах" Байдена

сегодня в 13:34

Рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год

сегодня в 14:17

На Алтае грабитель напал на 66-летнюю учительницу, умирающую от рака, и нанес 40 ударов ножом

сегодня в 14:17

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1