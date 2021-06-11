Денис Майданов: Я был готов конкурировать с Оксаной Пушкиной
По мнению гостя шоу "Дайте сказать", нет ничего плохого в том, что, когда один человек "снимается с маршрута", другой на него заходит.
Денис Майданов заявил о готовности конкурировать с Оксаной Пушкиной.
Видео © LIFE
Заслуженный артист России Денис Майданов, победивший на праймериз "Единой России" в Одинцовском одномандатном округе, заявил о своей готовности конкурировать с Оксаной Пушкиной. Напомним, что именно она была избрана от того же округа в текущий созыв Госдумы, а ранее заявила, что не будет баллотироваться на новый срок.
"Если бы она избиралась дальше, если бы она захотела продолжить эту историю, я бы был её конкурентом на праймериз", — отметил Майданов в беседе с ведущими шоу "Дайте сказать".
Певец уточнил, что не видит ничего плохого в том, что, когда один человек "снимается с маршрута", другой на него заходит. Тем более что Майданову, по его словам, есть что предложить избирателю. В частности, он, как и Пушкина, готов продвигать "семейную повестку".
"Для меня семейная повестка очень важна. Мы всю жизнь с женой исповедовали культ семьи, нормальной семьи. Вы не представляете, сколько было предложений от прессы за эти мои двенадцать лет на сцене: "А давайте мы вас разведём? Давайте тебе сломаем ногу, а её отправим на Марс?" Для того чтобы просто жёлтый повод создать и его пожевать. Мы всячески этого избегали", — напомнил он.
Новый выпуск "Дайте сказать", в котором Денис Майданов поведал, что думает о Милохине, Моргенштерне и выборах в Государственную думу, смотрите здесь.
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