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В США рассказали о плане НАТО по "сокрушению" России

Важной частью стратегии является общение не только между командирами и военнослужащими, но и между целыми боевыми платформами альянса.

11 июня, 14:10
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

При возможной войне с Москвой Пентагон, скорее всего, задействует все ресурсы Североатлантического альянса, и только тогда у него якобы появится возможность "сокрушить" Россию. Такую точку зрения высказал в своей статье для журнала The National Interest колумнист Крис Осборн.

По его мнению, суть стратегии будет в том, чтобы наладить тесное взаимодействие не только на командирском уровне и среди солдат, но и между целыми боевыми платформами. Автор приводит пример, что при встрече польского истребителя F-35 с российскими кораблями в Балтике самолёт может передать их координаты американскому эсминцу. Тот, в свою очередь, сможет выйти им навстречу и нанести удар.

В США испугались ядерного удара со стороны России, на который Пентагон побоится отвечать

В США испугались ядерного удара со стороны России, на который Пентагон побоится отвечать

Именно такой тактики будет придерживаться Пентагон при ведении боевых действий, считает автор материала. Причём в процессе будут использованы все возможности искусственного интеллекта и взаимодействия по Сети. Аналитик заключает, что США могут расширить систему обмена данными на союзников по НАТО для большей координации своих действий.

Ранее Лайф писал, что у Пентагона не нашлось денег на суперпушку для "обстрела" Москвы из Северного моря. Strategic Long Range Cannon (SLRC) должна была стрелять на 1850 километров и позволила бы США вести обстрел всей западной части России, включая Москву. Но её испытания были отменены.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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