В США рассказали о плане НАТО по "сокрушению" России

При возможной войне с Москвой Пентагон, скорее всего, задействует все ресурсы Североатлантического альянса, и только тогда у него якобы появится возможность "сокрушить" Россию. Такую точку зрения высказал в своей статье для журнала The National Interest колумнист Крис Осборн.

По его мнению, суть стратегии будет в том, чтобы наладить тесное взаимодействие не только на командирском уровне и среди солдат, но и между целыми боевыми платформами. Автор приводит пример, что при встрече польского истребителя F-35 с российскими кораблями в Балтике самолёт может передать их координаты американскому эсминцу. Тот, в свою очередь, сможет выйти им навстречу и нанести удар.

Именно такой тактики будет придерживаться Пентагон при ведении боевых действий, считает автор материала. Причём в процессе будут использованы все возможности искусственного интеллекта и взаимодействия по Сети. Аналитик заключает, что США могут расширить систему обмена данными на союзников по НАТО для большей координации своих действий.