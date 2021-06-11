В Сети появились билеты на спектакль с Бузовой за 150 тысяч рублей

В Интернете появились объявления о продаже билетов на премьеру спектакля "Чудесный грузин" с участием певицы и звезды "Дома-2" Ольги Бузовой. Однако пользователей Сети не столь удивил сам факт продажи билетов, сколько их цена. Возможность попасть на постановку оценили в 75 тысяч рублей.

Удивительное объявление появилось на сайте "Авито". Опубликовал его некто Василий с четырьмя положительными отзывами о предыдущих сделках. Он предлагает сразу два билета в бельэтаж на спектакль, который состоится в Московском художественном академическом театре имени Горького завтра, 12 июня. По словам автора объявления, места находятся рядом со сценой.

На сегодняшний день все билеты на два летних спектакля с участием Бузовой раскуплены. Они состоятся сегодня и завтра. Ещё два запланированы на 17 и 18 сентября. Стоимость билетов на эти даты варьируется от одной до восьми тысяч рублей в зависимости от места. В частности попасть на бельэтаж 17 сентября можно всего за две тысячи.