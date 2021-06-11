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Майданов — о победе на праймериз ЕР: Впереди меня идёт моё реноме

По словам артиста, сейчас крайне важное время, когда люди требуют позитивных перемен, и те, кто стремится прийти в законотворческую деятельность, идут с теми же мыслями.

11 июня, 14:40

Денис Майданов — о Милохине и Моргенштерне, итогах праймериз, предстоящих выборах в Госдуму. Видео © YouTube / "Дайте сказать"

Заслуженный артист России, а теперь ещё и кандидат в депутаты Госдумы Денис Майданов в эфире шоу "Дайте сказать!" подвёл итоги праймериз "Единой России", в которых он принял участие. Свой успех на предварительном голосовании в Одинцовском одномандатном округе он объяснил запросом на новые лица в политике.

"Во-первых, я должен поблагодарить людей, которые за меня голосовали, за доверие спасибо огромное. Я понимаю, что обо мне как о кандидате мало что известно, впереди меня идёт моё реноме, мои мысли, песни, чувства, — отметил Майданов. — Сейчас действительно большой запрос на изменения в политике и, в частности, в Госдуме. Поэтому новые лица приветствуются, и мне очень нравится сейчас поколение, которое идёт вместе со мной на выборы, абсолютно уверенные, крепкие, состоявшиеся люди в хорошем возрасте — ребята гораздо моложе 30–35".

Денис Майданов: Я был готов конкурировать с Оксаной Пушкиной

Денис Майданов: Я был готов конкурировать с Оксаной Пушкиной

Он выразил надежду, что именно таким кандидатам россияне окажут доверие и в Госдуме сложится хорошая команда из профессионалов своего дела, неравнодушных людей. По словам Майданова, сейчас крайне важное время, когда люди требуют хороших перемен, и те, кто стремится прийти в законотворческую деятельность, идут с теми же мыслями.

Сам Майданов признался, что начал выполнять "депутатскую" работу ещё задолго до праймериз — на концертах к нему часто обращались люди за помощью по абсолютно разным проблемам.

"Пришло время делом помочь стране": Певец Денис Майданов пойдёт на выборы в Госдуму

"Пришло время делом помочь стране": Певец Денис Майданов пойдёт на выборы в Госдуму

"Много было разного, я с удивлением с этим сталкивался. Но потом уже привык, что на моих концертах люди ко мне подходят и обращаются совершенно не по профессии. "Денис, вы с ними со всеми общаетесь, помогите такой вопрос решить". Но и достаточно абсолютно разные вопросы были решены", — добавил артист.

Новый выпуск "Дайте сказать", в котором Денис Майданов рассказал, что думает о Милохине, Моргенштерне и выборах в Государственную думу, смотрите здесь.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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