Опрос показал, сколько процентов россиян знают о Дне России

Число россиян, которые знают, что 12 июня отмечается День России, за шесть лет увеличилось с 64 до 73%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМа), размещённые на сайте организации.

По сравнению с 2015 годом число респондентов, ответивших верно на вопрос о празднике, который отмечает вся страна 12 июня, выросло на 9%. Согласно результатам исследования, чаще всего праздник путают с Днём Конституции (4%), Днём народного единства (2%) и Днём Российского флага (1%).

В опросе участие приняли 1600 россиян возрастом от 18 лет. Организаторы звонили по случайным номерам стационарных и мобильных телефонов, зарегистрированных на территории Российской Федерации.