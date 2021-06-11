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Опрос показал, сколько процентов россиян знают о Дне России

Оказалось, что чаще всего этот праздник путают со Днём Конституции.

11 июня, 14:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Число россиян, которые знают, что 12 июня отмечается День России, за шесть лет увеличилось с 64 до 73%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМа), размещённые на сайте организации.

По сравнению с 2015 годом число респондентов, ответивших верно на вопрос о празднике, который отмечает вся страна 12 июня, выросло на 9%. Согласно результатам исследования, чаще всего праздник путают с Днём Конституции (4%), Днём народного единства (2%) и Днём Российского флага (1%).

В опросе участие приняли 1600 россиян возрастом от 18 лет. Организаторы звонили по случайным номерам стационарных и мобильных телефонов, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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