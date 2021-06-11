Денис Майданов назвал причины провала "татушки" Волковой на праймериз "Единой России"

"Я вообще не очень люблю коллег по цеху обсуждать. Ну, выбыла, значит так представилась. Всё же от народа, от его голосования зависит. Если народ доверяет, то тогда ты победишь на праймериз. Если народ не видит в тебе того, что должно его убедить, поэтому ты и проигрываешь праймериз", — рассудил он.