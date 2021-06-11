Денис Майданов назвал причины провала "татушки" Волковой на праймериз "Единой России"
По словам гостя шоу "Дайте сказать", в ходе предварительного голосования всё зависело от мнения людей и их доверия к кандидатам.
Денис Майданов назвал причины провала "татушки" Волковой на праймериз "Единой России"
Видео © LIFE
Заслуженный артист России Денис Майданов в новом выпуске шоу "Дайте сказать" прокомментировал провал бывшей солистки группы "Тату" Юлии Волковой на праймериз единороссов.
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"Я вообще не очень люблю коллег по цеху обсуждать. Ну, выбыла, значит так представилась. Всё же от народа, от его голосования зависит. Если народ доверяет, то тогда ты победишь на праймериз. Если народ не видит в тебе того, что должно его убедить, поэтому ты и проигрываешь праймериз", — рассудил он.
Напомним, что для самого Майданова предварительное голосование "Единой России" оказалось более чем успешным: он победил в Одинцовском одномандатном округе и теперь сможет от него избираться. Списки кандидатов и проект предвыборной программы единороссы утвердят на съезде партии, который состоится в Москве 19 июня.
Новый выпуск "Дайте сказать", в котором Денис Майданов рассказал, что думает о Милохине, Моргеншерне и выборах в Государственную думу, смотрите здесь.
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