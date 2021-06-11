В скандальной московской клинике "Медицина 24/7" отрицают проведение обысков
Представители медцентра утверждают, что он работает в штатном режиме и продолжает осуществлять лечение пациентов.
Фото © Кадр из видео
В клинике "Медицина 24/7" отрицают проведение обысков. Видео © LIFE
Представители клиники "Медицина 24/7" отрицают проведение обысков и сообщают, что не согласны с решением Арбитражного суда города Москвы. Такой комментарий они дали в беседе с Лайфом.
"ООО "Медицина 24/7" с решением Арбитражного суда г. Москвы не согласно, поскольку нарушения лицензионных требований в деятельности клиники отсутствовали. Судом должным образом не исследованы представленные доказательства со стороны клиники "Медицина 24/7", — заявили представители учреждения.
В клинике также сообщили, что она продолжает работать в штатном режиме и продолжает осуществлять лечение пациентов, находящихся в стационаре. Однако Лайфу удалось заснять видео, на котором видно, что здание по кругу обклеено бумажками с предупреждением о санитарном дне.
Ранее сообщалось, что в скандальную московскую клинику "Медицина 24/7" нагрянули силовики с обысками. Сотрудники правоохранительных органов изымают необходимые для расследования документы.
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