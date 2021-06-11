В скандальной московской клинике "Медицина 24/7" отрицают проведение обысков

В клинике "Медицина 24/7" отрицают проведение обысков. Видео © LIFE

Представители клиники "Медицина 24/7" отрицают проведение обысков и сообщают, что не согласны с решением Арбитражного суда города Москвы. Такой комментарий они дали в беседе с Лайфом.

"ООО "Медицина 24/7" с решением Арбитражного суда г. Москвы не согласно, поскольку нарушения лицензионных требований в деятельности клиники отсутствовали. Судом должным образом не исследованы представленные доказательства со стороны клиники "Медицина 24/7", — заявили представители учреждения.

В клинике также сообщили, что она продолжает работать в штатном режиме и продолжает осуществлять лечение пациентов, находящихся в стационаре. Однако Лайфу удалось заснять видео, на котором видно, что здание по кругу обклеено бумажками с предупреждением о санитарном дне.