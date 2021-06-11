Активисты ОНФ в Удмуртии испекли пироги в рамках акции ко Дню России

ОНФ провёл приуроченную к 12 июня акцию "Пироги России". Видео © LIFE

День России в Удмуртии начали праздновать заранее. К общенациональному празднику активисты ОНФ провели в республике акцию "Пироги России".

В честь Дня России жительницы и жители деревни Зар-Вишур Шарканского района поделились своими знаниями о том, как готовить традиционные народные пироги — перепечи и картофельные шанежки. Для этого они использовали только натуральные продукты и печь-удмуртку. В качестве наполнителей для угощения служили картофельное пюре, гречневая каша и грибы с яйцами.