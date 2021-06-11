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Активисты ОНФ в Удмуртии испекли пироги в рамках акции ко Дню России

Жители деревни Зар-Вишур провели мастер-класс по приготовлению традиционных удмуртских перепечей и шанежек.

11 июня, 15:38

Фото © Кадр из видео

ОНФ провёл приуроченную к 12 июня акцию "Пироги России". Видео © LIFE

День России в Удмуртии начали праздновать заранее. К общенациональному празднику активисты ОНФ провели в республике акцию "Пироги России".

В честь Дня России жительницы и жители деревни Зар-Вишур Шарканского района поделились своими знаниями о том, как готовить традиционные народные пироги — перепечи и картофельные шанежки. Для этого они использовали только натуральные продукты и печь-удмуртку. В качестве наполнителей для угощения служили картофельное пюре, гречневая каша и грибы с яйцами.

В конце все участвовавшие в увлекательной кулинарной акции поздравили россиян с праздником и пригласили к себе на родину, отметив, что там всегда и всем рады.

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Ранее сообщалось, что общество "Знание" запустит интеллектуальный марафон ко Дню России. Участникам предлагается применить свои знания в истории, науке, технике, искусстве и узнать много нового о своей стране.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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