Активисты ОНФ в Удмуртии испекли пироги в рамках акции ко Дню России
Жители деревни Зар-Вишур провели мастер-класс по приготовлению традиционных удмуртских перепечей и шанежек.
Фото © Кадр из видео
ОНФ провёл приуроченную к 12 июня акцию "Пироги России". Видео © LIFE
День России в Удмуртии начали праздновать заранее. К общенациональному празднику активисты ОНФ провели в республике акцию "Пироги России".
В честь Дня России жительницы и жители деревни Зар-Вишур Шарканского района поделились своими знаниями о том, как готовить традиционные народные пироги — перепечи и картофельные шанежки. Для этого они использовали только натуральные продукты и печь-удмуртку. В качестве наполнителей для угощения служили картофельное пюре, гречневая каша и грибы с яйцами.
В конце все участвовавшие в увлекательной кулинарной акции поздравили россиян с праздником и пригласили к себе на родину, отметив, что там всегда и всем рады.
Ранее сообщалось, что общество "Знание" запустит интеллектуальный марафон ко Дню России. Участникам предлагается применить свои знания в истории, науке, технике, искусстве и узнать много нового о своей стране.
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