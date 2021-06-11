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Постпред РФ оценил возможные сроки возобновления саммитов Россия — Евросоюз

Владимир Чижов оценивает текущие отношения РФ и ЕС как ненормальные и деградирующие.

10 июня, 22:06

Фото © ТАСС / dpa

Проведение саммитов Россия — Евросоюз допустимо, но не в ближайшее время, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

"Теоретически возможно. Я надеюсь, что мы к этому вернёмся. То, что это не произойдёт не сегодня и не завтра, это, по-моему, тоже очевидно, но это то танго, для которого нужны не двое, а нужны 27 с той стороны", — сказал Чижов.

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Дипломат назвал отношения РФ и ЕС ненормальными и деградирующими. Чижов привёл в пример последнюю резолюцию Европарламента по России, согласно которой предстоящие в сентябре выборы в Государственную думу оцениваются как недемократические и нелегитимные. Ситуация обостряется, однако Россия готова вести диалог по широкому кругу вопросов, отметил постпред РФ.

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Ранее в Госдуме заявили, что требования резолюции Европарламента по России являются неприемлемыми. Враждебный по своему характеру документ фактически поощряет и оправдывает правонарушения на территории РФ, подчеркнули в нижней палате парламента.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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