Постпред РФ оценил возможные сроки возобновления саммитов Россия — Евросоюз

Проведение саммитов Россия — Евросоюз допустимо, но не в ближайшее время, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

"Теоретически возможно. Я надеюсь, что мы к этому вернёмся. То, что это не произойдёт не сегодня и не завтра, это, по-моему, тоже очевидно, но это то танго, для которого нужны не двое, а нужны 27 с той стороны", — сказал Чижов.

Дипломат назвал отношения РФ и ЕС ненормальными и деградирующими. Чижов привёл в пример последнюю резолюцию Европарламента по России, согласно которой предстоящие в сентябре выборы в Государственную думу оцениваются как недемократические и нелегитимные. Ситуация обостряется, однако Россия готова вести диалог по широкому кругу вопросов, отметил постпред РФ.