В Госдуме заявили, что требования резолюции Европарламента по России являются неприемлемыми

Враждебный по своему характеру документ фактически поощряет и оправдывает правонарушения на территории РФ, подчеркнули в нижней палате парламента.

Россия открыта к диалогу, однако другие страны не должны вмешиваться во внутренние дела РФ. Так председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв прокомментировал принятую накануне Европарламентом резолюцию с призывом освободить бывшего директора признанной нежелательной в РФ неправительственной организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова.

"Мы открыты к диалогу и готовы выслушать предложения о сотрудничестве, но категорически отвергаем вмешательство в наши внутренние дела. Вряд ли призывы освободить преступников, политическая поддержка сторонников экстремистских и террористических организаций отражают истинное отношение граждан европейских стран", — приводит слова парламентария телеграм-канал комиссии.

Пискарёв добавил, что считает прозвучавшие в резолюции Европарламента требования отменить российские законы и изменить Конституцию РФ неприемлемыми. Он назвал резолюцию враждебной по своему характеру, подчеркнув, что она поощряет и оправдывает нарушение правового законодательства в стране.

"Враждебная по характеру резолюция Европарламента фактически поощряет и оправдывает осуществление правонарушений на территории нашей страны. Весьма прискорбно, что подобные мысли ретранслируют парламентарии, заботой которых должны быть укрепление законности и защита прав граждан", — уточнил депутат Госдумы.