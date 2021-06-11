В Петрозаводске трое подростков утонули в Онежском озере. Видео © VK / stolica_na_onego

В Петрозаводске трое подростков утонули в Онежском озере. Как сообщает издание "Столица на Онего", спасатели обнаружили их тела в 50 метрах от берега.

По данным СМИ, все погибшие — выпускники девятого класса. Друг ребят рассказал, что трагедия произошла, когда один из подростков начал тонуть, а двое других бросились на помощь.

Дальнейшая информация уточняется.