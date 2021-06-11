НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Петрозаводске трое подростков утонули в Онежском озере

Друг ребят рассказал, что трагедия произошла, когда один из них начал тонуть, а двое других бросились на помощь.

11 июня, 20:15

Кадр из видео © VK / stolica_na_onego

В Петрозаводске трое подростков утонули в Онежском озере. Видео © VK / stolica_na_onego

В Петрозаводске трое подростков утонули в Онежском озере. Как сообщает издание "Столица на Онего", спасатели обнаружили их тела в 50 метрах от берега.

По данным СМИ, все погибшие — выпускники девятого класса. Друг ребят рассказал, что трагедия произошла, когда один из подростков начал тонуть, а двое других бросились на помощь.

Мальчик в свой день рождения случайно снял на видео, как его отец и брат утонули в озере

Мальчик в свой день рождения случайно снял на видео, как его отец и брат утонули в озере

Дальнейшая информация уточняется.

Ранее в Алтайском крае двое мальчиков решили покататься на плоту и утонули.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Журналистка из Финляндии назвала поразивший её город России

5 июня, 18:25

Притворился одержимым дьяволом: Подросток "похитил" 9-летнюю девочку с детской площадки в Москве и попытался её раздеть в туалете

сегодня в 17:37

Украина отрицает причастность к гибели пятерых военных ЛНР

вчера в 21:39

Постпред России при ЕС предупредил о "кознях" против "Северного потока — 2"

вчера в 21:26

Стяг, хоругвь, знамя, флаг: Под какими символами государства бились русские воины

вчера в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1