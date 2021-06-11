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На Украине назвали сроки встречи Зеленского с Байденом

В Киеве отметили, что сейчас идёт работа над основными пунктами плана визита.

11 июня, 20:03
<p>Фото © ТАСС / Яковлева Ирина / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Яковлева Ирина / Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить США с официальным визитом и провести встречу с американским президентом Джо Байденом в конце июля. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

"Официальный визит президента Украины планируется на конец июля", сообщил Кулеба.

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По словам министра, помимо переговоров с Байденом украинский лидер намерен провести ряд других встреч. Украина планирует направить в США большую делегацию, в которую также войдёт и сам министр иностранных дел Украины. Кулеба уточнил, что сейчас идёт работа над основными пунктами плана визита.

Напомним, ранее Байден провёл с Зеленским телефонный разговор и пригласил его в Вашингтон этим летом.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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