На Украине назвали сроки встречи Зеленского с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить США с официальным визитом и провести встречу с американским президентом Джо Байденом в конце июля. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

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По словам министра, помимо переговоров с Байденом украинский лидер намерен провести ряд других встреч. Украина планирует направить в США большую делегацию, в которую также войдёт и сам министр иностранных дел Украины. Кулеба уточнил, что сейчас идёт работа над основными пунктами плана визита.