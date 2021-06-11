Скончался лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси

6 июня в возрасте 85 лет умер лауреат Нобелевской премии по химии за 2010 год Эйити Нэгиси. Об этом сообщает агентство Кyodo со ссылкой на администрацию Университета Пёрдью в штате Индиана (США), где работал японский учёный.

"Мы скорбим в связи с кончиной профессора Нэгиси, но благодарны за его открытия, изменившие мир и жизни, которых он коснулся и на которые повлиял", — заявил президент университета Митч Дэниелс.

Нэгиси получил Нобелевскую премию вместе с Ричардом Хеком (США) и Акирой Судзуки (Япония) за создание способа, позволяющего получать такие же сложные (комплексные) химические соединения, как в природе. Эти реакции используются в промышленном производстве и в сфере электроники.

В 1958 году Нэгиси окончил Токийский университет. Позднее переехал в США в качестве стипендиата программы Фулбрайта. В 1979 году он перешёл в Университет Пёрдью, чтобы заниматься научной деятельностью.