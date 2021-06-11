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Скончался лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси

Японский учёный был удостоен престижной награды вместе с коллегами в 2010 году за создание способа, позволяющего получать такие же сложные (комплексные) химические соединения, как в природе.

11 июня, 19:37
<p>Эйити Нэгиси. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8D%D0%B3%D0%B8%D1%81%D0%B8,_%D0%AD%D0%B9%D0%B8%D1%82%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nobel_Prize_2010-Press_Conference_KVA-DSC_7398.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Эйити Нэгиси. Фото © Wikipedia

6 июня в возрасте 85 лет умер лауреат Нобелевской премии по химии за 2010 год Эйити Нэгиси. Об этом сообщает агентство Кyodo со ссылкой на администрацию Университета Пёрдью в штате Индиана (США), где работал японский учёный.

"Мы скорбим в связи с кончиной профессора Нэгиси, но благодарны за его открытия, изменившие мир и жизни, которых он коснулся и на которые повлиял", — заявил президент университета Митч Дэниелс.

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Нэгиси получил Нобелевскую премию вместе с Ричардом Хеком (США) и Акирой Судзуки (Япония) за создание способа, позволяющего получать такие же сложные (комплексные) химические соединения, как в природе. Эти реакции используются в промышленном производстве и в сфере электроники.

В 1958 году Нэгиси окончил Токийский университет. Позднее переехал в США в качестве стипендиата программы Фулбрайта. В 1979 году он перешёл в Университет Пёрдью, чтобы заниматься научной деятельностью.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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