Девушка выпала с 86-го этажа башни в "Москве-Сити"
Трагедия произошла около 17:00. По данному факту правоохранительные органы начали проверку.
Фото © LIFE
Девушка выпала с 86-го этажа башни в "Москве-Сити". Видео © LIFE
Девушка выпала с одной из башен комплекса "Москва-Сити" и погибла. Об этом Лайфу сообщили в правоохранительных органах.
Трагедия произошла около 17:00. По данному факту правоохранительные органы начали проверку.
ТАСС со ссылкой на источник уточняет, что девушка выпала с 86-го этажа башни "Евразия".
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