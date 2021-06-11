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Девушка выпала с 86-го этажа башни в "Москве-Сити"

Трагедия произошла около 17:00. По данному факту правоохранительные органы начали проверку.

11 июня, 19:27

Фото © LIFE

Девушка выпала с 86-го этажа башни в "Москве-Сити". Видео © LIFE

Девушка выпала с одной из башен комплекса "Москва-Сити" и погибла. Об этом Лайфу сообщили в правоохранительных органах.

Трагедия произошла около 17:00. По данному факту правоохранительные органы начали проверку.

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ТАСС со ссылкой на источник уточняет, что девушка выпала с 86-го этажа башни "Евразия".

Ранее жители Костромы рассказали Лайфу, как спасли троих детей из горящей квартиры.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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