Байден потерялся на саммите G7 и повеселил журналистов беспомощными поисками жены

На кадрах видно, что слегка оконфуженный американский лидер оглядывается в поисках, по всей видимости, своей супруги Джилл Байден. Журналисты заметили замешательство Байдена и обратились к нему с вопросом: "Как проходит саммит в Корнуолле?" Он оценил переговоры как "очень хорошие" и снова стал оглядываться. Ситуацию в итоге спасла первая леди США, которая нашла своего мужа и забрала со злополучной веранды под смех представителей СМИ.