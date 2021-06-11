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Байден потерялся на саммите G7 и повеселил журналистов беспомощными поисками жены

Ситуацию спасла первая леди, которая нашла американского лидера и отвела куда нужно.

11 июня, 19:21

Байден потерялся на саммите G7 и повеселил журналистов поисками жены. Видео © Twitter / ITV News

Президент США Джо Байден заблудился на веранде ресторана во время саммита G7 в британском Корнуолле. Видеозапись с очередным курьёзным случаем с участием хозяина Овального кабинета опубликовал канал ITV News.

На кадрах видно, что слегка оконфуженный американский лидер оглядывается в поисках, по всей видимости, своей супруги Джилл Байден. Журналисты заметили замешательство Байдена и обратились к нему с вопросом: "Как проходит саммит в Корнуолле?" Он оценил переговоры как "очень хорошие" и снова стал оглядываться. Ситуацию в итоге спасла первая леди США, которая нашла своего мужа и забрала со злополучной веранды под смех представителей СМИ.

"Разорвёт на части, как жареного цыплёнка": Американцы предрекли Байдену провал на встрече с Путиным

"Разорвёт на части, как жареного цыплёнка": Американцы предрекли Байдену провал на встрече с Путиным

Ранее стало известно, кто готовил Байдена к переговорам с Путиным. По данным СМИ, перед главой Белого дома стоит цель, чтобы президент РФ ушёл с саммита с мыслью: американцы что-то замышляют против нас.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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