Байден потерялся на саммите G7 и повеселил журналистов беспомощными поисками жены
Ситуацию спасла первая леди, которая нашла американского лидера и отвела куда нужно.
Байден потерялся на саммите G7 и повеселил журналистов поисками жены. Видео © Twitter / ITV News
Президент США Джо Байден заблудился на веранде ресторана во время саммита G7 в британском Корнуолле. Видеозапись с очередным курьёзным случаем с участием хозяина Овального кабинета опубликовал канал ITV News.
На кадрах видно, что слегка оконфуженный американский лидер оглядывается в поисках, по всей видимости, своей супруги Джилл Байден. Журналисты заметили замешательство Байдена и обратились к нему с вопросом: "Как проходит саммит в Корнуолле?" Он оценил переговоры как "очень хорошие" и снова стал оглядываться. Ситуацию в итоге спасла первая леди США, которая нашла своего мужа и забрала со злополучной веранды под смех представителей СМИ.
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