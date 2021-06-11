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Медианная зарплата в России выросла на 6,4% в 2020 году

Росстат впервые рассчитал этот показатель по новой методике — на основании административных данных Пенсионного фонда о начисленных страховых взносах с зарплат.

11 июня, 19:12
<p>Фото © ТАСС / Фотограф</p>

Фото © ТАСС / Фотограф

В 2020 году медианная зарплата в России выросла на 6,4%. Это следует из данных Росстата.

В 2019 году данный показатель составлял 30 458 рублей, в 2020-м он увеличился до 32 422 рублей. Отмечается, что Росстат впервые рассчитал медианную зарплату по новой методике — на основании административных данных Пенсионного фонда о начисленных страховых взносах с зарплат.

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Медианная зарплата — это сумма, которую получает среднестатистический работник в России. Она характеризуется тем, что 50% рабочих мест оплачиваются ниже этого значения, а другая половина — выше.

Ранее Лайф рассказывал, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году в России вырастет на 6,4%. Предварительно, он составит 13 617 рублей.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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