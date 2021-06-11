Медианная зарплата в России выросла на 6,4% в 2020 году

В 2020 году медианная зарплата в России выросла на 6,4%. Это следует из данных Росстата.

В 2019 году данный показатель составлял 30 458 рублей, в 2020-м он увеличился до 32 422 рублей. Отмечается, что Росстат впервые рассчитал медианную зарплату по новой методике — на основании административных данных Пенсионного фонда о начисленных страховых взносах с зарплат.



Медианная зарплата — это сумма, которую получает среднестатистический работник в России. Она характеризуется тем, что 50% рабочих мест оплачиваются ниже этого значения, а другая половина — выше.