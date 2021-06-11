Медианная зарплата в России выросла на 6,4% в 2020 году
Росстат впервые рассчитал этот показатель по новой методике — на основании административных данных Пенсионного фонда о начисленных страховых взносах с зарплат.
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В 2020 году медианная зарплата в России выросла на 6,4%. Это следует из данных Росстата.
В 2019 году данный показатель составлял 30 458 рублей, в 2020-м он увеличился до 32 422 рублей. Отмечается, что Росстат впервые рассчитал медианную зарплату по новой методике — на основании административных данных Пенсионного фонда о начисленных страховых взносах с зарплат.
Медианная зарплата — это сумма, которую получает среднестатистический работник в России. Она характеризуется тем, что 50% рабочих мест оплачиваются ниже этого значения, а другая половина — выше.
Ранее Лайф рассказывал, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году в России вырастет на 6,4%. Предварительно, он составит 13 617 рублей.
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