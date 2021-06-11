Минтруд назвал размер прожиточного минимума в 2022 году

Министерство труда и социальной защиты РФ установило величину прожиточного минимума в России на 2022 год в размере 11 950 рублей, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Прожиточный минимум на будущий год составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения — 13 026 рублей, для детей — 11 592 рубля, а для пенсионеров — 10 277 рублей", — заявили в министерстве.

С этого года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум зависят не от стоимости потребительской корзины, а от медианного (среднего) дохода, рассчитываемого на основе данных ПФР. Размер МРОТ составит 42% от медианной заработной платы. В 2022 году он вырастет на 6,4%.