Более двух тысяч НКО получат президентские гранты на четыре млрд рублей

Более двух тысяч НКО получат президентские гранты на 4 млрд рублей

Победителями второго в нынешнем году конкурса Фонда президентских грантов стали 2140 некоммерческих организаций, они получат свыше четырёх миллиардов рублей. Об этом сообщил журналистам первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов на развитие гражданского общества.

"Мы рекорды все бьём. У нас беспрецедентное количество проектов за всю историю Фонда президентских грантов в этом конкурсе. У нас подали заявки на 12 255 проектов от 10 300 некоммерческих организаций. Абсолютный рекорд", — заявил заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Общая сумма распределённых грантов среди победивших 2140 некоммерческих организаций составила 4,162 миллиарда рублей. Ещё четыре НКО получат 50% от запрашиваемой суммы, также фонд поможет им в поиске оставшейся части средств.

Кириенко отметил, что с участниками грантовых программ постоянно ведётся работа и консультирование, что помогло повысить качество заявок, но и фонду пришлось в связи с этим строже судить новые проекты, чуть приподняв проходной балл. По его словам, Фонд президентских грантов за всё время своей работы поддержал более 20 тысяч проектов на общую сумму свыше 41 млрд рублей.