В ЛНР сообщили о гибели пяти бойцов при нападении украинских диверсантов
По данным ополченцев, за атакой стоят военнослужащие отдельного центра специальных операций "Запад".
Фото © ТАСС
Пятеро ополченцев ЛНР погибли в результате нападения группы украинских диверсантов на наблюдательный пост Народной милиции республики. Об этом журналистам сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций "Запад" (бывший восьмой полк специального назначения ССО ВСУ) на наблюдательном посту Народной милиции в районе населённого пункта Голубовское (под контролем ЛНР) Луганской Народной Республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев", — сказал он.
По его словам, бойцов ЛНР убили выстрелами в голову при помощи спецвооружения. Один из ополченцев при этом был застрелен из снайперской винтовки зарубежного производства, остальные были расстреляны в упор. Филипоненко считает, что данная акция была проведена для того, чтобы вынудить республику ответить, тем самым развязав руки украинским военным.
Ранее в ЛНР заявили о переброске украинского спецназа в Донбасс. По данным ополченцев, к линии соприкосновения прибыли бойцы полка, который и ранее привлекался к диверсиям в регионе.
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