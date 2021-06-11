В ЛНР сообщили о гибели пяти бойцов при нападении украинских диверсантов

Пятеро ополченцев ЛНР погибли в результате нападения группы украинских диверсантов на наблюдательный пост Народной милиции республики. Об этом журналистам сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций "Запад" (бывший восьмой полк специального назначения ССО ВСУ) на наблюдательном посту Народной милиции в районе населённого пункта Голубовское (под контролем ЛНР) Луганской Народной Республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев", — сказал он.

По его словам, бойцов ЛНР убили выстрелами в голову при помощи спецвооружения. Один из ополченцев при этом был застрелен из снайперской винтовки зарубежного производства, остальные были расстреляны в упор. Филипоненко считает, что данная акция была проведена для того, чтобы вынудить республику ответить, тем самым развязав руки украинским военным.