В ЛНР заявили о переброске украинского спецназа в Донбасс
По данным ополченцев, к линии соприкосновения прибыли бойцы полка, который и ранее привлекался к диверсиям в регионе.
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Народная милиция Луганской Народной Республики зафиксировала нахождение разведывательного подразделения Сил спецопераций Украины в Донбассе. Об этом сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства Иван Филипоненко.
"По полученным нами данным, в зону ответственности 14-й бригады ВСУ прибыло разведывательное подразделение Сил спецопераций Украины из состава восьмого полка спецназначения", — заявил он, дополнив, что Народная милиция зафиксировала нахождение указанного полка в районе подконтрольного Киеву населённого пункта Трёхизбенка у линии соприкосновения.
Филипоненко напомнил, что восьмой полк спецназа ВСУ неоднократно привлекался к проведению диверсионно-разведывательных действий против ЛНР, однако все эти попытки всегда заканчивались провалом.
Ранее военнослужащий Народной милиции погиб в результате попытки нападения украинских силовиков на позиции ЛНР. При этом в Народной милиции отметили возросшую интенсивность обстрелов со стороны ВСУ.
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