В ЛНР заявили о переброске украинского спецназа в Донбасс

Народная милиция Луганской Народной Республики зафиксировала нахождение разведывательного подразделения Сил спецопераций Украины в Донбассе. Об этом сообщил офицер пресс-службы оборонного ведомства Иван Филипоненко.

"По полученным нами данным, в зону ответственности 14-й бригады ВСУ прибыло разведывательное подразделение Сил спецопераций Украины из состава восьмого полка спецназначения", — заявил он, дополнив, что Народная милиция зафиксировала нахождение указанного полка в районе подконтрольного Киеву населённого пункта Трёхизбенка у линии соприкосновения.

Филипоненко напомнил, что восьмой полк спецназа ВСУ неоднократно привлекался к проведению диверсионно-разведывательных действий против ЛНР, однако все эти попытки всегда заканчивались провалом.