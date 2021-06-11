Майданов назвал плюсы участия Бузовой в постановке во МХАТе Видео © LIFE

Заслуженный артист России Денис Майданов назвал сильнейшим пиар-ходом участие Ольги Бузовой в постановке МХАТа. Своими мыслями на этот счёт он поделился в эфире шоу "Дайте сказать". По словам исполнителя, звезда "Дома 2", возможно, даже представить себе не могла, сколько драматургии и режиссуры развернётся вокруг неё в связи с премьерой на театральной сцене.

"У неё миллионы подписчиков, за которым гоняются разные рекламные кампании, привлекая её в рекламу. Но такой механизм, так сложилось, заслужила — молодец. Здесь, мне кажется, некая модель какого-то голливудского шоу-бизнеса, когда человек успешен. Это большой сильнейший пиар-ход. Давайте по- другому рассмотрим: если бы вместо Бузовой режиссёр поставил профессионала, где был бы шум? А так мы все шумим", — рассуждает Майданов.

Он добавил, что зритель точно на неё придёт, а значит, результат режиссёра будет достигнут.