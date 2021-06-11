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"Где был бы шум?": Майданов назвал плюсы участия Бузовой в постановке во МХАТе

По словам гостя шоу "Дайте сказать", зритель точно на неё придёт, а значит, результат режиссёра будет достигнут.

11 июня, 16:15

Майданов назвал плюсы участия Бузовой в постановке во МХАТе

Видео © LIFE

Заслуженный артист России Денис Майданов назвал сильнейшим пиар-ходом участие Ольги Бузовой в постановке МХАТа. Своими мыслями на этот счёт он поделился в эфире шоу "Дайте сказать". По словам исполнителя, звезда "Дома 2", возможно, даже представить себе не могла, сколько драматургии и режиссуры развернётся вокруг неё в связи с премьерой на театральной сцене.

МХАТу предрекли проблемы из-за дорогих билетов на спектакль с Бузовой

МХАТу предрекли проблемы из-за дорогих билетов на спектакль с Бузовой

"У неё миллионы подписчиков, за которым гоняются разные рекламные кампании, привлекая её в рекламу. Но такой механизм, так сложилось, заслужила — молодец. Здесь, мне кажется, некая модель какого-то голливудского шоу-бизнеса, когда человек успешен. Это большой сильнейший пиар-ход. Давайте по- другому рассмотрим: если бы вместо Бузовой режиссёр поставил профессионала, где был бы шум? А так мы все шумим", — рассуждает Майданов.

Он добавил, что зритель точно на неё придёт, а значит, результат режиссёра будет достигнут.

Новый выпуск "Дайте сказать", в котором Денис Майданов рассказал, что думает о Милохине, Моргеншерне и выборах в Государственную думу, смотрите здесь.

"Хорошо, Станиславский до этого не дожил": Безруков со сцены высмеял дебют Бузовой во МХАТе под громкий хохот публики

"Хорошо, Станиславский до этого не дожил": Безруков со сцены высмеял дебют Бузовой во МХАТе под громкий хохот публики

Напомним, что в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Горького уже состоялся пресс-показ спектакля "Чудесный грузин". Роль шпионки Беллы Шанталь сыграла Ольга Бузова. Как сообщал Лайф, размер её гонорара составит около полумиллиона рублей. Участие певицы в постановке вызвало негативную реакцию в обществе. Так, критик Гаспарян назвал спектакль позором, а актёр Сергей Безруков высмеял Бузову прямо со сцены другого театра. Тем не менее, все билеты на спектакль уже распроданы, а цена у перекупщиков составляет 150 тысяч рублей.


Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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