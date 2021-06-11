В МГУ стартовал марафон "Наука рядом" в рамках Дня России

11 июня в МГУ имени М.В. Ломоносова стартовал всероссийский марафон "Наука рядом" в рамках Дня России. Самый молодой доктор химических наук Валентина Уточникова прочитала для школьников из "Большой перемены" лекцию о люминесценции. А прежде чем прикоснуться к большой науке, ребята побывали на небольшой экскурсии по химическому факультету вуза, которую детям устроили студенты.











Всероссийский марафон "Наука рядом" проходит в рамках Года науки и технологий. В нём примут участие более 150 молодых учёных из 56 регионов, задействовано более 50 площадок. Молодые исследователи прочитают лекции для школьников и расскажут о своих изобретениях.

Помимо лекций в программе мероприятий экскурсии по лабораториям ведущих университетов и научных центров страны, например по Курчатовскому институту, Объединённому институту ядерных исследований в Дубне, Физико-энергетическому институту им. А.И. Лейпунского, ГКНЦ имени М.В. Хруничева, предприятию "Протон-ПМ" и многим другим.

Школьники, в частности, смогут увидеть площадку сооружения российского коллайдера NICA, реакторную установку по наработке изотопной продукции для ядерной медицины, посетить комплекс синхротронно-нейтронных исследований, ознакомиться с технологией производства ракетоносителей "Протон-М".