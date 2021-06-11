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"Нам идёт статус андердога": Канделаки оценила шансы России выйти из группы на Евро-2020

По её мнению, фаворитом нашей группы и всего турнира является сборная Бельгии.

11 июня, 15:58
<p>Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС</p>

Фото © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки рассчитывает на выход сборной России в плей-офф на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает издание "Петербургский дневник".

"На меньшее, чем выход из группы в плей-офф, я рассчитывать не хочу. Бельгия — безусловный фаворит и группы, и всего чемпионата, но нам идёт статус андердога", отметила Канделаки.

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В субботу, 12 июня, сборная России стартует на чемпионате Европы матчем с Бельгией. Встреча состоится в Санкт-Петербурге. Начало игры в 22:00 по московскому времени.

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За день до матча в заявке российской команды произошла замена. Место сдавшего положительный тест на коронавирус Андрея Мостового занял Роман Евгеньев.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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